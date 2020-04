Sénégal : le ministre de la Justice s'explique sur la décision d'autorisation de sortie de Hissène Habré

Le ministre de la Justice, Me Malick Sall s'est expliqué dans un entretien avec L'Observateur sur les conditions d'autorisation de sortie pour 60 jours de l'ancien président tchadien, Hissène Habré.



"Hissène Habré n'a pas été libéré. Il a tout simplement bénéficié d'une décide d'autorisation de sortie pour 60 jours. Une autorisation qui a été donnée lundi matin. La position du juge d'application des peines de justifie, car il a été saisi par Habré et a estimé que, depuis que l'état d'urgence a été décrété au Sénégal à cause de la pandémie du coronavirus, il y a eu des répercussions dans tous les secteurs aussi bien de la Justice que de l'administration pénitentiaire", a dit Me Sall.



Qui poursuit : " La conséquence au sein de l'autorité pénitentiaire, c'est qu'il y a eu la consignation de tous les agents de l'interdiction des visites et des repas venant de l'extérieur. Hissène Habré est un prisonnier international qui nous a été confié. Étant tout seul, il ne pouvait ni d'être rendu visite ni servi à manger. Du coup, il a saisi le juge".



Cependant, le domicile de Habré reste sous surveillance 24H/24 par des agents de l'administration pénitentiaire. "On ne peut lui rendre visite que dans les mêmes conditions que quand il était en prison au Cap Manuel", a précisé le ministre de la Justice.



Reconnu coupable de crimes contre l’humanité, Hissène Habré a été condamné à la prison à perpétuité en 27 avril 2017 par les chambres africaines extraordinaires, un tribunal spécial créé en vertu d’un accord entre l’Union africaine et le Sénégal.



Hissène Habré a dirigé le Tchad d’une main de fer pendant huit ans, de 1982 à 1990 avant d’être chassé du pouvoir par l’actuel président Idriss Déby Itno. Il s’était alors réfugié au Sénégal en décembre 1990, où il a été arrêté le 30 juin 2013.