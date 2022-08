Sénégal : le trafic aérien caractérisé par une progression du nombre de passagers en mai (Ansd)

En mai 2022, le trafic aérien est caractérisé par une progression du nombre de passagers (+7,9%), et des mouvements d’aéronefs (+2,4%) en variation mensuelle, selon un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).En revanche, selon le document consulté par PressAfrik, la quantité de fret (-20,7%) a connu un recul sur la même période. En rythme annuel, un gain a été noté sur le nombre de passagers (+59,4%) et les mouvements d’aéronefs (+13,6%). A contrario, la quantité de fret a chuté de 23,0% au cours de cette période.