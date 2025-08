Sénégal : légère baisse des prix de la production industrielle en juin 2025

Selon l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), l’activité industrielle est marquée, en juin 2025, par une diminution de 0,1% des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois précédent. Cette évolution est en relation avec le recul des prix des industries manufacturières (-0,2%) contrebalancé par une hausse de ceux des produits des industries extractives (+0,1%). L’ANSD précise que les prix des produits des industries environnementales ainsi que ceux de l’électricité, de l’eau et du gaz sont restés stables sur la période.En variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton s’accroissent de 6,5% en juin 2025, sous l’effet, principalement, de l’accroissement de ceux des produits des industries extractives (+19,8%) et manufacturières (+1,9%). Sur les six premiers mois de 2025, les prix de production industrielle s’apprécient de 3,0% comparativement à leur niveau à la période correspondante de 2024.Concernant l’égrenage de coton, l’ANSD rapporte que les prix se bonifient de 4,8% en variation mensuelle et se rétractent de 11,5% en variation annuelle. De même, ils baissent de 13,9% en cumul sur les six premiers mois de 2025 relativement à la période correspondante de 2024.