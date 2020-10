Sénégal: les Sapeurs-pompiers se dotent d'une flotte de motos

Du nouveau chez les secouristes. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a commandé de nouveaux outils pour sauver plus de vie. Le général Mor Seck a présenté ce jeudi 1 octobre un échantillon de la nouvelle flotte de motos des soldats du feu au ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye.



"Il s'agit d'une grande innovation pour les sapeurs-pompiers, dans le cadre des opérations de secours qu'ils effectuent quotidiennement, car ces motos permettront une intervention plus rapide des secouristes", déclaré le ministre de l'Intérieur.



Dans les colonnes du journal Libération de ce 2 octobre 2020, Aly Ngouille Ndiaye souligne que "les nouveaux motards des sapeurs-pompiers pourront prodiguer les premiers soins d'urgence aux patients et autres accidentés, en attendant que les ambulances arrivent sur les lieux". Selon lui, cette innovation va assurément de sauver encore plus de vies.