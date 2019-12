Sénégal : les députés viennent d'adopter la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie

L’Assemblée nationale a voté ce lundi à l’unanimité et par acclamation le projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie, défendu par le ministre sénégalais de la Justice, Me Malick Sall.

Ce projet de loi avait d’abord été adopté en Conseil des ministres le 27 novembre dernier. Il s’agit d’une loi modifiant celle du 21 juillet 1965, portant sur le Code pénal, relative notamment aux chapitres visant à durcir la répression du viol et de la pédophilie avec des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.



Jusque-là, le viol était considéré comme un délit, passible de cinq à dix ans de prison