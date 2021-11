Sénégal: les politiciens se donnent rendez-vous ce mercredi à Dakar pour brûler pays

Ce mercredi, pouvoir comme opposition se sont donné rendez-vous sur les artères de la capitale sénégalaise qui mènent au palais de Justice de Dakar. Ils veulent brûler le pays. Le terme n'est pas trop fort, si vous avez suivi l'appel à la mobilisation de Sonko et les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, samedi lors d'une conférence de presse, la réplique du coordonnateur de la Convergence des jeunes républicains (Cojer), Moussa Sow et surtout la sortie fracassante du ministre Yankhoba Diattara, hier dans la presse, menaçant de brûler les opposants qui s'aventureraient à attaquer.



Le prétexte de tous ces appels à la violence est la convocation de Barthélémy Dias, tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi à la ville de Dakar, au tribunal pour son procès en Appel dans l'affaire Ndiaga Diouf, du nom de ce nervi tué en 2012 lors d'affrontements devant la mairie de Memoz-Sacré Coeur.



L'opposition accuse le régime de Macky Sall de vouloir instrumentaliser la justice pour barrer la route à un candidat à la très convoitée mairie de Dakar. La coalition au pouvoir dément et parle d'un calendrier judiciaire indépendant de celui électoral.



Ce matin, le domicile du maire de Mermoz-Sacré coeur a été envahi très tôt par plusieurs militants et sympathisants qui comptent l'accompagner au tribunal. Pendant ce temps, un impressionnant dispositif sécuritaire est déployé dans tous les coins et recoins de la capitale. Gendarmes et policiers ont sorti la lourde artillerie pour parer à toute violence. Des airs de 03 mars....