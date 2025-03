Sénégal : les prix de l’hébergement, de la restauration et du transport en hausse au quatrième trimestre 2024

Selon le rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) publié le 4 mars 2025, les prix de production dans les secteurs de l’hébergement, de la restauration et du transport ont connu des évolutions contrastées au cours du quatrième trimestre 2024.



Hébergement et restauration : une légère hausse trimestrielle



Les prix de production des services d’hébergement et de restauration ont augmenté de 0,2 % au quatrième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent. Cette hausse est principalement portée par le renchérissement des services de restauration (+0,4 %), tandis que les services d’hébergement ont enregistré une progression plus modérée de 0,1 %.



Sur une base annuelle, les prix de ces services ont grimpé de 0,4 % par rapport au quatrième trimestre 2023. En cumul sur l’ensemble de l’année 2024, l’augmentation atteint 2,2 %, reflétant une tendance à la hausse soutenue dans ce secteur.



Transport et entreposage : des variations contrastées



Du côté des services de transport et d’entreposage, les prix de production ont connu une légère hausse de 0,1 % au quatrième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent. Cette augmentation est essentiellement due à la forte progression des prix des services de transport maritime et côtier (+9,8 %), qui a compensé les baisses ou stagnations observées dans d’autres segments du secteur.



Cependant, en variation annuelle, les prix de ces services ont diminué de 0,1 % par rapport au quatrième trimestre 2023. Sur l’ensemble de l’année 2024, la baisse cumulée s’établit à 0,2 %, témoignant d’une conjoncture plus difficile pour ce secteur.