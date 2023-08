Sénégal : les rendez-vous pour les dépôts de visa vendus entre 200.000 et 300.000 FCFA

Au Sénégal, le business continue et se répand autour du processus d’obtention de Visa. Pour aller dans les pays membres de l’espace Schengen comme la France, l’Italie, la Belgique, l’Espagne, le Portugal et autres, demander et obtenir un visa est devenu un véritable parcours du combattant.Auparavant, les consulats qui géraient à l’interne les dépôts de demandes de visas moyennant paiement du service, ont finalement confié le service à un opérateur indien du nom de VFS . Il est vrai qu’au début, les avantages de la dématérialisation des dépôts de demandes se faisaient sentir. Parce que la digitalisation permettait de rendre le processus plus efficace et plus rapide, moins coûteux et plus agréable pour les demandeurs de visas.Aujourd’hui, la dématérialisation des demandes de visas auprès des ambassades ou consulats de ces pays à Dakar par exemple a atteint ses limites. Et parmi ces victimes, des malades, des étudiants et des hommes d’affaires qui cherchent désespérément des créneaux de rendez-vous en ligne dont les frais de service prépayés sont officiellement fixés à 18.500 Fcfa (étudiants et particuliers) et 34.500 CFA (Vip).Le triste constat actuellement, c’est l’indisponibilité temporaire voire régulière de la plateforme ou de l’application « Rendez-vous ». Les trafiquants, les intermédiaires et cyber-businessmen veillent et surveillent l’application « Rendez-vous », afin de la prendre en otage dès qu’elle est disponible ou accessible.Ainsi, les créneaux de rendez-vous en ligne sont monopolisés par ces intermédiaires et trafiquants moyennant des sommes oscillant entre 200.000 et 300.000 F CFA. A prendre ou à laisser ! La situation a tellement pris de l’ampleur qu’elle fait l’objet de dénonciation sur les réseaux sociaux.« Les représentations diplomatiques au #Senegal sont-ils au courant que les rendez-vous pour les dépôts de visa sont actuellement vendus entre 200.000 FCFA et 300.000 FCFA par des tierces personnes qui arrivent à dégoter des disponibilités l'on ne sait, par quelle magie », a posté la journaliste et entrepreneure, Jaly Badiane.