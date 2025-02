Sénégal : les syndicats s’opposent à la baisse des salaires proposé par le gouvernement

Les organisations syndicales rejettent catégoriquement la proposition du Secrétaire général du gouvernement visant une réduction de certains salaires pour alléger les dépenses publiques et favoriser un redressement économique.



La Confédération des syndicats autonomes (CSA), dirigée par Elimane Diouf, s’oppose fermement à cette mesure d’austérité évoquée par Al Amine Lo.



« C’est inacceptable. On va s’opposer par tous les moyens. Si la volonté du gouvernement était de réduire les publiques, les nouvelles autorités devraient s’y atteler dès leur arrivée à la tête du pays. Le nouveau régime avait la possibilité de revoir à la baisse le train de vie de l’Etat à travers la suppression de certaines agences, a-t-il dit dans le journal Les Echos.



Même son de cloche pour Ngongo Sarr du Cadre unitaire des syndicats d’enseignants du moyen secondaire (Cusems). « Les autorités sont attendues sur des solutions et non des incantations. Les mesures d’austérité annoncées nous laissent de marbre. Les politiciens ne peuvent pas se relayer le pouvoir, se rendre chaque fois coupables de carnage financier et vouloir faire payer la facture aux pauvres contribuables qui sont les victimes. Personne ne l’acceptera », a-t-il fait savoir.



Pour Demba Ndour, le syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) ne sent pas concerné par cette mesure. « Nous vivons déjà une injustice innommable. L’austérité, c’est pour les privilégiés de la fonction publique. C’est eux qui sont concernés par cette baisse de salaires. L’austérité, c’est pour les privilégiés de la fonction publique », a-t-il précisé.