Sénégal: les transferts de la diaspora ont augmenté de 216,2 milliards FCFA en 2021

Le cumul des transferts nets d’argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal durant les neuf premiers mois de l’année 2021 a connu une forte augmentation de 216,2 milliards de FCFA (324,3 millions d’euros) comparé à la même période de 2020, selon les données de la Direction de la monnaie et du crédit du ministère des finances et du budget.



Ces transferts nets (différence entre les transferts reçus et émis) se sont établis à 1089,1 milliards de FCFA à la fin de la période sous revue 2021 contre 872,9 milliards de FCFA un an auparavant, soit une progression de 24,8%, rapporte Confidential Afrique.