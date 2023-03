Sénégal : les travailleurs de la Justice annoncent une grève totale

Vers la paralysie du système judiciaire. A la suite de l'expiration du délai de préavis de grève déposé le 07 février 2023, l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ) vient d'annoncer dans un communiqué

"un débrayage le lundi 13 mars 2023 à 10h". Et ce n'est pas tout. "Une grève totale de 48h à partir du mardi 14 mars 2023" est également envisagée.



Ce, pour la satisfaction de revendications suivantes à savoir : la "revalorisation des Primes de Participation à la Judicature en la doublant; pérennisation et paiement desdites primes au plus tard le 05 de chaque mois; intégration de l'UNTJ au comité de Gestion des Fonds Communs de Greffe; virement des Fonds Communs de Greffe au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre écoulé".



Le Syndicat réclame également : "indemnité de Logement pour tous les travailleurs de la justice; reclassement à la Hiérarchie A2 pour tous les Greffiers; enrôlement des agents autres que les Greffiers et interprètes judiciaires dans le corps des Assistants des Greffes et Parquets; ouverture sans délai du concours professionnel des Administrateurs Des Greffes; et enfin un audit du personnel bénéficiaire des Fonds Commun de Greffe"