Sénégal ou Espagne ? : Cesc Fàbregas se prononce sur le choix d’Assane Diao

Cesc Fàbregas, ancien international espagnol et actuel entraîneur de Como en Serie A (championnat d’Italie de football), s’est exprimé sur la décision de sélection d’Assane Diao. Selon lui, son joueur devra bientôt choisir entre représenter le Sénégal ou l’Espagne.



L’attaquant de 19 ans, Assane Diao, brille en Serie A avec Como et suscite de l’intérêt de deux sélections nationales : le Sénégal, son pays natal, et l’Espagne, où il a grandi.



D’après les informations de Wiwsport, l’Espagne tente de dissuader Assane Diao sur sa décision quasi actée de jouer pour le Sénégal. Lors d’une conférence de presse, son entraîneur, Cesc Fàbregas, s’est exprimé sur la situation



« Diao a été appelé par le Sénégal mais il doit faire un choix entre cette sélection et l’Espagne », a déclaré l’entraîneur de Como.



« Assane devra bientôt choisir entre les équipes nationales espagnole et sénégalaise. Dans ces cas-là, il est facile de perdre sa concentration. Nous avons beaucoup confiance en lui, nous savons que cela n’affectera pas son professionnalisme », a précisé l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et d’Arsenal.



Déjà international espagnol en catégories jeunes et vainqueur de l’Euro U19 avec La Rojita, Assane Diao semble prêt à franchir un cap. Selon certaines sources, il pourrait figurer dans la liste de Pape Thiaw pour les matchs du Sénégal contre le Soudan (22 mars en Libye) et le Togo (25 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio). Le suspense demeure quant à son avenir international.