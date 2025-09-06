Sénégal : pluies et orages attendus sur plusieurs régions

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit, dans son bulletin couvrant la période du samedi 6 au dimanche 7 septembre, des pluies accompagnées parfois d’orages sur plusieurs régions du Sénégal :



Sud : Ziguinchor, Kolda, Sédhiou



Nord : Podor, Matam, Saint-Louis, Louga



Centre : Dakar, Thiès, Diourbel, Kaffrine, Kaolack, Fatick



Est : Kédougou, Tambacounda

