Sénégal : pluies et orages attendus sur plusieurs régions
L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit, dans son bulletin couvrant la période du samedi 6 au dimanche 7 septembre, des pluies accompagnées parfois d’orages sur plusieurs régions du Sénégal :
 
Sud : Ziguinchor, Kolda, Sédhiou
 
Nord : Podor, Matam, Saint-Louis, Louga
 
Centre : Dakar, Thiès, Diourbel, Kaffrine, Kaolack, Fatick
 
Est : Kédougou, Tambacounda
 
Moussa Ndongo

Samedi 6 Septembre 2025 - 21:16


