Sénégal: plus de 11 millions de préservatifs distribués en 2021

Selon le rapport du Conseil national de lutte contre le Sida, le nombre de préservatifs distribués en 2021 s’élève à 11 874 931. Ces préservatifs sont distribués à travers la Division de Lutte contre le Sida et les IST (DLSI) avec 8 288 654 soit 69,8 % ; ADEMAS, à travers le marketing social avec 3 586 277soit 30,2 %, précise la même source.



Le CNLS indique à ce sujet que "la promotion de l’utilisation des préservatifs est une stratégie importante pour la double protection. Elle permet en plus de l’espacement des naissances, de réduire les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ainsi que les nouvelles infections à VIH dans un contexte où l’essentiel de la transmission se fait par voie sexuelle. Elle représente un pilier important du paquet de prévention du VIH et des IST. "