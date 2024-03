Sénégal : plusieurs détenus politiques libérés dont Babacar Ndiaye, vice-coordonnateur national de la JPS

Nouvelle vague de libération des détenus politiques hier lundi dans plusieurs prisons de Dakar. Amy Dia des « Forces spéciales » et Babacar Ndiaye, vice-coordonnateur national de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) et coordonnateur du département de Pikine ont retrouvé la liberté.



Les deux responsables de l'ex-Pastef bénéficient d’une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire, selon leur avocat Me Moussa Sarr.



Les détenus politiques libérés lundi :



1- AMY DIA (MAF)

2- Babacar NDIAYE (Cap Manuel)

3- Aliou Ndiaye KM (Reubeuss)

4- Abdou Fall KM (Reubeuss)

5- Modou Mamour Diagne, Thiaroye (Reubeuss)

6- Sanda Thiam, Pikine (Reubeuss)