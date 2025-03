Sénégal : prévisions météo des prochaines 24 heures – ensoleillement dominant, chaleur persistante

Les prochaines 24 heures s’annoncent majoritairement ensoleillées sur l’ensemble du Sénégal, selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). Cependant, une couverture nuageuse est attendue dès mardi dans le Sud-Est avant de s’étendre progressivement à tout le territoire mercredi.



La sensation de chaleur persistera sur la majeure partie du pays, à l’exception des zones côtières comme Dakar, Saint-Louis et Cap-Skirring, où les températures seront légèrement plus clémentes. Les minimales nocturnes et matinales resteront fraîches près du littoral, oscillant entre 18 et 27°C.



La visibilité sera globalement bonne à l’échelle nationale, mais des particules de poussière pourraient la réduire localement le long du littoral aujourd’hui et demain. Les vents, quant à eux, seront faibles à modérés, soufflant principalement du Nord au Nord-Ouest.