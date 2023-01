Sénégal : quelles stratégies pour faire face à la crise alimentaire ?

« L’Etat doit encadré le foncier agricole »

La contractualisation agricole, une solution pour éviter cette crise alimentaire

« Dans les décennies à venir, le Sénégal devra produire plus pour malgré la menace que fait peser le dérèglement climatique sur les rendements ».

Pour Pr Thioune, « l’Etat a cette responsabilité de permettre à toutes les populations d’avoir accès aux produits issus de notre agriculture et de notre élevage de qualités et de bon marché ». Et, a suggéré le Professeur : « Pour cela, il faudrait réorganise, dans le cadre de la réforme foncière, l’accès des terres aux agricultures. Il ne faut pas que les terres n'aillent aux non-agriculteurs. L’Etat doit encadré le foncier agricole ».Encore que, a-t-il rappelé : « l’Etat doit mettre en place une politique de modernisation du secteur agricole à travers un renforcement de la mécanisation, mais également de la disponibilité d’outils technologiques pour permettre d’augmenter les rendements ».Autre levier pour apporter solution à cette crise alimentaire qui menace plus de 86 mille sénégalais, c'est « le financement ».Le directeur du CREA a invité l'Etat à mettre en place « un mécanisme de financement à travers ces banques dédiées, la banque agricole fait de son mieux, mais il faut renforcer et élargir les mécanismes de financement et d'assurance pour aller vers ce qu'on appelle la contractualisation agricole ».Avant de conclure en appelant les acteurs du secteur à aller vers l'agrobusiness. « Il faut une réforme systémique du secteur agricole pour que l'agriculture apporte sa contribution parce qu'il faut aller vers l'agrobusiness à travers la transformation pour internaliser la chaine de valeur agricole ». Dans un document intitulé : « L’Avenir de l’Agriculture au Sénégal : 2030-2063 » , le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), a informé qu’un atelier Régional 2020, a permis d’approfondir l’analyse et déterminer les enjeux actuels et futurs (quantifiés), et les dynamiques de transformation des agricultures des 7 pays concernés : le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau et le Cap Vert (Cabo Verde) pour aboutir à différents scenarii d’engagement des gouvernements, du secteur privé et des organisations paysannes.Les résultats obtenus de l’étude des défis et opportunités ont permis de souligner que « le Sénégal devra relever des défis importants pour assurer sa sécurité alimentaire et améliorer le revenu de sa population en expansion et en urbanisation rapide ».Il s’agira, selon le document exploité par PressAfrik, « non seulement de produire plus pour plus malgré la menace que fait peser le dérèglement climatique sur les rendements et leur régularité, mais aussi de produire mieux (en qualité et en diversité des produits) tout en ménageant les ressources naturelles. Les revenus du travail agricole et non agricole devront augmenter pour assurer la sécurité alimentaire, et sortir les populations vulnérables de la pauvreté ».Aussi, informe le FIDA, « une agriculture performante contribue à une amélioration de la sécurité alimentaire par un accroissement de la productivité sur des bases durables, la disponibilité alimentaire et des recettes d’exportation ; un approvisionnement alimentaire stable ; un accroissement des revenus agricoles qui a un effet levier sur toute l’économie rurale ».Une politique agricole s'avère plus que importante. « La politique agricole doit alors s’ajuster et évoluer vers une politique alimentaire intégrée qui, en plus d’aider les producteurs à répondre à la demande de produits primaires, améliore la performance des entreprises agroalimentaires pourvoyeuses d’emplois», a souligné le FIDA.