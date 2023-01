Sommet sur la souveraineté alimentaire : 'Le premier intrant de l'agriculture, c'est le foncier', dixit Macky Sall

Le sommet de Dakar 2 co-organisé par le Sénégal et la Banque africaine de développement, s'est ouvert ce mercredi, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Ce sommet qui va se poursuivre jusqu'au 27 janvier va permettre à ces différents pays de ''libérer le potentiel de production alimentaire'' de l'Afrique. Pour le Président de l'UA Macky Sall, ''le premier intrant de l'agriculture, c'est le foncier''.



''Pour la modernisation de l'agriculture, elle doit être un métier aussi rentable que le commerce ou l'industrie. Nous devons par conséquent motiver la jeunesse, les femmes. Pour ces deux secteurs important, le premier intrant de l'agriculture, c'est le foncier. Il faut donc trouver le moyen de donner la terre aux femmes et aux jeunes. Pour éviter de nouvelles conflits, il faut aménager de nouvelles terres au delà des villages existants'', a déclaré Macky Sall.



Car pour lui, c'est l'aménagement de nouvelles terrains qui permettra de satisfaire cette demande fondamentale qui doit hisser l'agriculture africaine.



Et pour quelle soit moderne, le Président Sall a estimé qu' : '' Il faut qu'il y ait la mécanisation pas dans l'approche systématique d'une agriculture à grande production, mais pour l'attractivité et pour la productivité. Donc des subventions pour les équipement agricole, une recherche agronome qu'il faut renforcer par le développement de nos centres de recherche agronomiques, la sélection d'espèces résilientes adaptés à notre environnement agroécologique pour pouvoir avoir une agriculture durable et résiliente''.



Selon le président de la République Macky Sall, ''ce sont tous ces facteurs plus la transformation, la conservation par la construction de capacité de stockage et la transformation pour éviter le pourrissement de nos productions. C'est tout cela, plus l'action anthropologique, c'est a dire consommer aussi africain, consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons''.



Le président Macky Sall a aussi soutenu qu'il y a ''une véritable révolution culturelle à faire dans le domaine de la nourriture et de l'alimentation, pour que l'Afrique puisse nourrir l'Afrique.''