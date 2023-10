Sénégal: suspectés d’être des convoyeurs de migrants, plus de 1500 pêcheurs arrêtés

Plus de 1.500 pêcheurs, suspectés d'être des convoyeurs de migrants, sont dans les prisons. La révélation a été faite par Pierre Mboup, le président du Réseau national des quais de pêche du Sénégal.



«Presque tous les pêcheurs sont dans les prisons. La dernière évaluation que nous avons faite avec la police étrangère, a montré qu'ils sont entre Thiès, Dakar, Saint-Louis et la Casamance. La situation risque d'empirer avec les nouvelles arrestations car ils étaient déjà plus de 1500», a déclaré le journal Libération.



Pierre Mboup n'a pas manqué de lancer un appel aux candidats à la migration irrégulière par voie maritime. «Ces derniers jours, il fait mauvais temps en mer et les côtes arabes ne sont pas épargnées. Les convoyeurs doivent vraiment être arrêtés, car les pirogues ne peuvent pas affronter ces fortes vagues en haute mer. Je loue les efforts consentis par l'Etat du Sénégal pour déjouer les plans des candidats, parce que chaque jour la marine sénégalaise intercepte au moins, quatre à cinq pirogues ».