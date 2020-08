Sénégal : un montant de 500.000 FCFA et trois (3) ordinateurs remis au quotidien « Les Echos »

Un montant de 500.000 FCFA et trois (3) ordinateurs portables ont été remis ce jeudi par le président de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal, Ibrahima Baldé, à la direction du quotidien « Les Echos », suite au saccage des locaux du journal lundi dernier, par des partisans d’un chef religieux.



« Suite au saccage de ses locaux par des nervis le lundi 03 Août 2020, la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal a offert un chèque de cinq cent mille (500.000) francs CFA et trois (3) ordinateurs portables de marque HP au quotidien ‘Les Echos’ », informe un communiqué de l’association.



Lundi, les locaux du journal Les Echos ont été saccagés par des disciples de Serigne Moustapha Sy, responsable moral des Moustarchidines Wal Moustarchidaty. huit (8) ordinateurs et une télévision écran plat ont été écrasés au sol.



Les présumés casseurs, M.Guèye (31 ans), D. Diop (31 ans), A. A.Mbaye (29 ans), P. M Gningue (21 ans), C. T Fall (20 ans) et B. Fall (38 ans) devraient être transférés devant le procureur ce jeudi. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs et destruction de biens appartenant à autrui, au préjudice du journal LES ÉCHOS ».