Sénégal: un présumé djihadiste allemand arrêté à l'aéroport de Dakar

Sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par Interpol à la demande de son pays, Auerbacher Marius Falk, a été arrêté, à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar dimanche, selon Libération. Ce ressortissant allemand, âgé de 30 ans, a combattu en Syrie, des années avant de rejoindre discrètement le Kenya.



Selon le journal, au moment où les policiers scannaient son passeport, le système sécuriport a signalé qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ».



Auerbacher Marius Falk a séjourné dans plusieurs pays en Afrique sans être inquiété. En dehors de Bissau et du Kenya, où il a même trouvé une épouse, cadre dans une grande commune, le terroriste présumé s’est rendu en Tanzanie, en Afrique du Sud, en Gambie ect...



Les autorités diplomatiques allemandes, établies au Sénégal, ont confirmé la dangerosité de Falk non sans informer qu’elles allaient immédiatement demander son extradition. Fait assez curieux, le mis en cause détenait, au moment de son arrestation, une fausse carte de pilote vietman.