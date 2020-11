Sénégal : un présumé djihadiste arrêté à Touba

Arrêté dans la nuit du 10 au 11 novembre dernier à Touba Ndiéné, pour avoir caillassé la voiture de son frère et menacé de mort son père, S. S Diène, s'est retrouvé dans la peau d'un présumé djihadiste. Selon L'Observateur, l'homme âgé de 39 ans qui se dit chef religieux avait révélé lors de son audition des accointances avec des groupes armés territoires en Libye et en Égypte.



Son père a forcé le trait en révélant aux enquêteurs que son fils était resté pendant de longues années au Maghreb (Algérie, Égypte, Tunisie et Libye). Ce qui a été confirmé par le mis en cause lui-même.



Le mis en cause a avoué son enrôlement en Libye par un groupe terroriste et subi une formation accélérée de 6 mois lui permettant d'assimiler beaucoup de techniques de guerre à Sebha, une ville située à 660 km de Tripoli en 2015. Ce séjour lui aurait permis de faire connaissance avec plusieurs groupes armés dont l'État islamique, les frères musulmans et Al-Qaida.



Sur ses contacts au Sénégal, il dit avoir côtoyé beaucoup de marabouts proches d'un célèbre imam de l'intérieur du pays et d'autres personnes domiciliées à Dakar. A l'étranger il balance le nom d'un certain Mohammed qu'il a connu en Égypte, et Nazir, un Algérien, mais se garde de donner leur contact, prétextant avoir perdu entre temps son téléphone.



Avec ses soupçons de terrorisme qui pèsent sur lui, il devrait, selon nos confrères de L'Obs, être transféré à Dakar en début de semaine prochaine, par les éléments de la Division des investigations criminelles.