Sénégal : une minute de silence en hommage aux victimes de l’émigration irrégulière sera observée en Ligue 1 et Ligue 2 lors de la 3e journée

Suite à une recrudescence meurtrière de l’émigration irrégulière, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) compte faire observer une minute de silence aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 lors des matchs de la 3e journée de championnat.



« En raison du drame que constitue la disparition en mer de nombreuses vies humaines enregistrées à l'occasion des voyages des Emigrants clandestins, et en solidarité avec les Familles des victimes d'une part et d'autre part, avec les Pouvoirs Publics dans le cadre de la lutte contre l'Emigration clandestine, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (L.S.F.P) demande aux Commissaires de match et Arbitres, de faire observer une minute de silence lors des matchs de la 3è journée », lit-on dans un communiqué, signé par le Directeur exécutif de la LSFP.



Amsatou Fall demande aux clubs de « concevoir et de faire porter par leurs supporters, les Stadiers et tout autre acteur, des Tee Shirts avec le slogan: "GAAL GUI DOU SOLUTION" ».