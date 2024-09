Sénégal : une nouvelle coalition politique nommée FDR voit le jour

La Fédération du renouveau (FDR), une coalition regroupant des formations politiques et personnalités dites indépendantes sera officiellement lancée samedi à partir de 15 heures à Dakar, annonce un communiqué parcouru par l’APS.



La coalition sera notamment lancée au cours d’une cérémonie prévue à la résidence Serigne Abass Sall, sur l’avenue Bourguiba, indique le document.



La FDR, dirigée par Diégane Sène, le secrétaire général de l’Union pour le renouveau démocratique (URD), ambitionne de « défendre et de sauvegarder l’intérêt supérieur du pays dans un cadre dynamique, progressiste et patriotique ».



La coalition qui se déclare socialiste et écologiste de gauche entend évoluer dans un cadre de rassemblement vaste pour contribuer à accélérer le processus de développement du pays, souligne ledit communiqué.