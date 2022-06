Sénégal : une tendance baissière de la délinquance et de la criminalité notée en 2021 (rapport)

En 2021, il a été noté une tendance baissière de la délinquance et de la criminalité de 02,19% et un taux d’élucidation de 99%, même s’il y a lieu de souligner que des actes de délinquance isolés sont parfois signalés, indique la Police dans son rapport d’activités pour l’année 2021.



Selon le document dont l’APS a eu connaissance, jeudi, « au total, 22.422 infractions ont été constatées et 15.189 individus déférés devant les juridictions ». La même source signale que « les atteintes aux biens telles que l’abus de confiance et l’escroquerie sont en hausse, compte tenu de l’accroissement démographique en milieu urbain ».



La Police déplore 1 510 infractions liées à l’Internet en 2021 contre 1221 en 2020. « Ce phénomène criminel est favorisé par l’expansion du réseau internet et l’usage croissant des Technologies de l’Information et de la Communication surtout en cette période de pandémie Covid-19 », explique-t-elle.



Selon le rapport, « les données statistiques indiquent également que les infractions sur le trafic de migrants et la traite des personnes sont les plus constatées suivies de celles de faux et usage de faux sur les documents administratifs dans les secteurs frontaliers et dont les auteurs sont particulièrement de nationalité sénégalaise ».



« Ces nombreux résultats satisfaisants enregistrés sont le fruit de la montée en puissance de la Police nationale par la densification et le maillage sécuritaire, le renforcement des moyens humains, matériels et techniques », souligne-t-on dans le document.