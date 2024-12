Sénégal : vers une législation contre la discrimination liée au handicap

Un atelier de « vulgarisation de la loi d’orientation sociale (LOS) et de renforcement des capacités des défenseurs des droits des personnes en situation de handicap » se tient actuellement et pour une durée de deux jours.

Une occasion pour le directeur des Droits humains au ministère de la Justice, Julien Ngane Ndour de plaider pour la mise en place d’une législation assez solide dans la lutte contre la discrimination liée au handicap.



« Il faut effectivement qu’il y ait une législation qui soit assez solide contre ces criminations. Je pense que c’est fondamentalement essentiel, qu’on arrive aujourd’hui à l’élaboration des politiques sectorielles, mais aussi des politiques publiques de manière globale et qu’on prenne en compte la question des personnes handicapées ». a- t-il déclaré.



Il a souligné l’importance d’avoir des acteurs qui comprennent les enjeux et les dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap.