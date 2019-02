Sénégal vs Madagascar: Aliou Cissé table sur 25 joueurs

Le sélectionneur des "Lions" du Sénégal, Aliou Cissé vient de publier une liste de 25 joueurs qui vont affronter Madagascar, le 23 mars 2019, en match comptant pour la sixième et dernière journée du Groupe A, des éliminatoires de la CAN 2019. Cette même liste des "Lions" fera face aux Aigles du Mali en match amical, trois jours plus tard.



Voici la liste