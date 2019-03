Sénégal vs Madagascar : le stade de Lat Dior toujours pas prêt

Le stade Lat Dior de Thiès doit accueillir, ce 23 mars, le match opposant l’équipe nationale du Sénégal à celle de Madagascar, avan t d'abriter la rencontre 3 jours plus tard, Mali Vs Sénégal en amical. Cependant l’enceinte dans laquelle doit se tenir cette double confrontation est dans un état peu reluisant. Vestiaires en piteux état, tunnel en plein chantier, travaux de rafistolage… Le stade Lat Dior de Thiès présente un visage hideux.



Ce qui fait que, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019, les «Lions » sont toujours dans l’incertitude.



Il s'y ajoute que les agents du ministères des Sports dépêchés sur les lieux ainsi que le sélectionneur national, Aliou Cissé n'ont pas apprécié les lenteurs notées dans les travaux et ont exhorté les responsables à mettre les bouchées double.



Toutefois, les hommes de d’Ahmad Ahamd sont attendus à Thiès ce samedi pour voir si le stade est conforme aux normes de la Confédération africaine de football (Caf).