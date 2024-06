Sénégal vs RD Congo : une victoire pour le 100e match de Aliou Cissé ?

Officiellement nommé sélectionneur du Sénégal le 5 mars 2015, Aliou Cissé va vers son 100e match sur le banc des « Lions » ce jeudi, contre la RD Congo (19h00 GMT), à l’occasion de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une première dans l’histoire du football sénégalais.



À jamais le premier sélectionneur à avoir porté le Sénégal sur le toit de l'Afrique, lors de la CAN 2021, jouée au Cameroun en 2022, Aliou Cissé va devenir aussi le premier coach à atteindre le chiffre symbolique de 100 matchs sur le banc des « Lions », depuis la première rencontre internationale de notre pays en 1961, rapporte le quotidien sportif « Stades ».

En effet, l'ancien capitaine des Lions va fêter, ce jeudi, son 100e sur le banc de l'équipe nationale.



65 victoires, 21 nuls, 13 défaites, 160 buts inscrits

Le bilan comptable est plus que flatteur. L'ancien capitaine de la génération 2002 est assis sur 65 victoires, 21 nuls et 13 petites défaites. Sur le plan offensif, ses poulains ont marqué 160 fois, soit un ratio de plus de 1.6 but par match.



D’après « Stades », le Sénégal de Cissé reste aussi solide défensivement, puisqu'il n'a pris que 58 buts, soit un faible pourcentage de 0.5 but encaissé par match. Dans un autre registre, 39 buteurs différents ont été répertoriés, en plus de 9 buts marqués contre leurs camps par les adversaires des Lions.



49 victoires, 13 nuls, 8 défaites en 70 matchs officiels

Avec Cissé, le Sénégal a disputé 70 matchs officiels. La première rencontre officielle, c'était contre le Burundi (3-1), le 13 juin 2015, à Dakar, à l'occasion des éliminatoires de la CAN 2017. Moussa Konaté (14' s. p.), Mame Biram Diouf (62') et Sadio Mané (90') en étaient les buteurs.



Entre cette première victoire obtenue contre la Guinée (2-0) à la dernière CAN 2023, les « Lions » ont enregistré 49 victoires pour 13 matchs nuls.



Les « Lions » n'ont connu que 8 petites contre-performances en matchs officiels depuis l'arrivée du coach aux dreadlocks. Sur ces 70 matchs officiels, les coéquipiers de Koulibaly ont planté 121 buts, soit plus de 1.7 but marqué par match.

De l'autre côté, les portiers n'ont été trompés que 38 fois, soit un ratio de 0.5 but encaissé par match.



29 amicaux, 16 victoires, 8 nuls, 5 défaites, 39 buts inscrits

Le 28 mars 2015, Cissé disputait son premier match. C'était au Havre (France), en amical, contre le Ghana (2-1). Depuis ce jour, la bande à Mané a livré 29 matchs amicaux. Le bilan ? 16 victoires, 8 nuls et 5 défaites. Sur ces 29 friendly joués, les « Lions » ont inscrit 39 buts et en ont concédé 20.