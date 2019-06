Sénégal vs Tanzanie: Koulibaly, insatisfait de la prestation de ses coéquipiers, affirme "on pouvait mettre plus de buts"

Le défenseur central de « Lions » ne semble pas être satisfait de la prestation de ses coéquipiers, malgré leur victoire, enregistrée, hier dimanche face aux « Taifa Stars» de la Tanzanie (2- 0). Pour le défenseur central de l’équipe nationale, il y’avait de la place pour marquer beaucoup de buts.



« C’était un match difficile. Je pense qu’on pouvait mettre plus de buts, mais l’importance, c’est d’avoir pris les trois points. Le tournoi est long et il reste deux matches de qualification », rassure le défenseur.



Toutefois, le défenseur de Napoli promet du mieux à la prochaine rencontre. « On verra comment aborder le match le match contre Algérie, le plus important c’est de ce reposer. On espère faire mieux, car l’équipe va monter en puissance »