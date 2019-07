SénégalCorruption: le nouveau rapport de Transparency International qui épingle le Gouvernement, la police, les religieux...(Documents)

En 2019, la police et les chefs d'entreprise occupent toujours la tête du classement des institutions perçues par les populations comme les plus corrompues du pays. 29% des personnes interrogées pensent que la Police est plus corrompue. 28% pensent que les chefs d'entreprises et hommes d'affaires le sont encore plus.



Le Président de la République et le Premier ministre (poste qui a été supprimé du gouvernement en 2019) ne sont pas en reste. 23% des personnes interrogées par les enquêteurs pensent qu'ils sont les plus corrompus.



Le secteur de la justice et l'Assemblée nationale sont également épinglés par les citoyens questionnés par Transparency International. Sur cent (100) personnes interrogées, 24 pensent que les juges et les magistrats sont les plus corrompus du pays. 24% pensent également la même chose en ce qui concerne les députés et autres membres du Parlement.



Les ministres et autres officiels du Gouvernement occupent néanmoins la 3e place de ce lugubre classement. 26% des citoyens interrogés pensent qu'ils sont les plus corrompus du système.



Il y a également la présence des guides religieux dans ce rapport. 8% de la population questionnée pense que les marabouts sont plus corrompus.