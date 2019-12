Sénégalais morts par asphyxie en Espagne: L'Etat dit ne pas pouvoir rapatrier tous les corps

Deux jeunes sénégalais, originaire de la région de Tamba à l’Est du Sénégal, sont mort par asphyxie dans une ferme en Espagne. Les faits remontent le 23 octobre dernier, ils ont inhalé du monoxyde de carbone dans la ferme, d’après le rapport de l’autopsie, souligne L’Observateur.



Cela fait près de 50 jours, leurs corps sont en attende d’un rapatriement qui coûterait 9000 euros, soit plus de 5,9 millions Fcfa, selon des proches des défunts.



Saisi, l’Etat affirme qu’il ne peut pas rapatrier tous les corps de Sénégalais morts à l’étranger. « Il y a énormément de demandes, dans ce sens, adressées au ministère des Affaires étrangères et il faut les gérer cas par cas, indique une source à nos confrères.



Elle ajoute qu’au cas où, il ne serait finalement possible de réunir les fonds nécessaires pour le retour organisé des corps au Sénégal, la famille pourrait être contrainte d’enterrer les deux jeunes en Espagne.



Le cas échéant, ils seront inhumés à Fuengirola (une commune de la province de Malaga dans une communauté autonome d’Andalousie au Sud de l’Espagne) qui abriterait le cimetière musulman le plus proche, dans la mesure où la province d’Almeria n’en dispose pas.