Senelec : le marché des compteurs intelligents au cœur d’un conflit d'intérêt

Le Comité de règlement des différends (CRD) de l’Arcop a suspendu, il y a quelques mois, la procédure d’attribution du marché des compteurs intelligents de la Senelec. Une décision motivée par une dénonciation anonyme faisant état de conflits d’intérêts et d’abus de position dominante impliquant le fournisseur Hexing.



En effet, le 20 mars 2025, une dénonciation anonyme est parvenue à l’Arcop (l'Autorité de Régulation de la Commande Publique ). Elle met en cause la régularité du processus d’acquisition de compteurs intelligents destinés aux ménages, écoles, structures sanitaires et entreprises, rapporte le journal Les Echos dans sa parution de ce jeudi.



Selon le dénonciateur, Hexing, fournisseur du système MDMS et fabricant du concentrateur, aurait abusé de sa position pour influencer le marché. Bien que classée second moins-disant, l’entreprise devait collaborer avec le premier attributaire provisoire, inhemeter, pour l’intégration des compteurs au système en vigueur.



Le signaleur a soutenu encore que Hexing aurait volontairement saboté le processus d'intégration, entraînant l'échec des tests d'inhemeter. Cette manœuvre aurait ensuite permis à Hexing de reprendre l’avantage sur le marché, malgré son classement initial. Le dénonciateur a évoqué ainsi un conflit d'intérêts et un abus de position dominante de nature à compromettre le principe d'égalité entre les candidats, souligne le quotidien d'information.



Interpellée par le CRD, la Senelec a réagi le 18 avril dernier. L’entreprise publique a défendu la transparence du processus, affirmant que tous les soumissionnaires ont eu accès aux mêmes informations. Elle a rappelé que l’attribution à Inhemeter était conditionnée à des tests d’intégration concluants dans un délai de 30 jours. Faute de quoi, le marché est revenu automatiquement au second moins disant, conformément aux critères techniques définis dans le Dao.



« La maîtrise préalable du système n’était pas un critère de sélection et que les tests d'intégration, bien qu’exigeant, font partie de la procédure normale pour garantir la compatibilité des compteurs avec le système MDM existant » a déclaré le Senelec.



Le cahier des charges imposait au premier attributaire de collaborer avec le fournisseur du système et le fabricant du concentrateur, à ses frais. Cette clause, selon le CRD, pouvait créer un risque de dépendance vis-à-vis d’Hexing et compromettait l’égalité de traitement des candidats.



Sur la base de l’article 20 du décret 2023-832, le CRD a pris une mesure conservatoire en suspendant la procédure d’attribution du marché. Cette suspension restera en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond de l’affaire, détaille la même source.