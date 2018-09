Sept organisations de la société civile préoccupées par la situation politique du pays

Setp (7) organisations de la civile ont fait état de leur préoccupation sur la situation politique tendue qui règne dans le pays, à six mois de l’élection présidentielle du 24 février 2019.



D’abord, listent-elles dans un communiqué transmis à PressAfrik, le rejet de l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales, ensuite l’inopportunité de la révocation, par le Président de la République, du Maire de Dakar sous le prétexte d’une condamnation en vertu des articles 135 et 140 du code général des collectivités territoriales et enfin l’interdiction et la répression de la manifestation de l’opposition le 4 septembre avec des arrestations de leaders politiques, constituent autant de faits qui font monter les périls en direction de l’élection à venir.



Selon ces organisations, la situation politique du pays reste d’autant plus préoccupante que la concertation sur le processus électoral à laquelle le pouvoir avait appelé, boycottée par une partie de la classe politique.



Elles rappellent que la situation s’était soldée par des désaccords profonds et que la loi sur le parrainage n’a pas non seulement recueilli l’adhésion d’une partie importante de l’opposition, mais au surplus, les clivages qu’elle introduit divisent profondément les acteurs politiques qui se trouvent dans l’impossibilité de faire preuve de dépassement en acceptant de s’asseoir ensemble.



Face à cette préoccupation, les organisations signataires dont la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (Lsdh), lancent un « appel pressant » à tous les acteurs politiques, notamment au président de la République, pour que « sans tarder des discussions franches et sincères s’instaurent autour des règles du jeu dans un esprit de saine compétition, gage de la préservation de la stabilité politique et de la cohésion nationale ».



Faute de cela, le pays « ne pourra pas relever les défis multiples auxquels il est confronté face à une situation pluviométrique déficitaire qui risque d’hypothéquer les récoltes au moment où de larges secteurs du monde rural sont menacés par la famine », préviennent-elles.