Sergio Rico (PSG) dans un état grave, le message déchirant de sa femme

C'est une nouvelle qui a totalement gâché le week-end pourtant historique du Paris Saint-Germain. Le 27 mai dernier, le club de la capitale a remporté son onzième titre de champion de France, devenant ainsi l'équipe la plus titrée de l'Hexagone. Un record pour un club aussi jeune, mais après une saison marquée par les polémiques et les résultats catastrophiques en Ligue des champions, les supporters n'ont même pas fêté ce nouveau sacre. De leur côté, les joueurs n'ont plus n'étaient pas vraiment dans un état d'esprit festif et il semble bien que tout le monde soit déjà tourné vers la saison prochaine.Après le match à Strasbourg, où Kylian Mbappé s'est illustré sur le terrain, mais également en blessant assez sérieusement une jeune supportrice en tribunes , le club de la capitale a accordé à ses joueurs quelques jours de repos. Gardien remplaçant du PSG depuis plusieurs années, Sergio Rico a décidé de rentrer chez lui, en Espagne et plus précisément à Séville, la ville d'où il est originaire. Malheureusement, son séjour a tourné au drame et après un violent accident impliquant un cheval, le footballeur a été hospitalisé dans un état grave le 28 mai dernier . Depuis, le club de la capitale et les coéquipiers de l'Espagnol sont dans l'attente de nouvelles à son sujet et pour l'heure, on ne connaît pas avec précision son état de santé.Une attente insupportable, notamment pour la femme de Sergio Rico. Très suivie sur les réseaux sociaux avec plus de 125 000 abonnés, Alba Silva vient de délivrer un message poignant sur son compte Instagram. "Ne me laisse pas seule mon amour parce que je te jure que je ne peux pas et ne sais pas vivre sans toi. On t'attend ma vie, on t'aime tellement", écrit-elle, pleine d'émotions, en partageant une photo en noir et blanc de leur mariage.En plus de cette publication chargée d'émotions, Alba Silva a également publié du contenu dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama ). "Merci pour tout l'amour que vous nous portez, Sergio a beaucoup de personnes qui prient pour lui et il est très fort. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens", écrit-elle dans son message. Elle ajoute également une photo de son couple et conclut joliment en écrivant "Je t'aime".