Serie A : Fin de saison pour Assane Diao

C’est une terrible nouvelle que le média italien Skysport vient d’annoncer concernant Assane Diao. Auteur d’un double ce week-end contre Lecce, l’attaquant sénégalais qui compte 8 buts en Serie A ne jouera plus avec Como, en raison d’une grave blessure, qui va l’éloigner des pelouses jusqu’à la fin du championnat.



Coup dur pour Cesc Fabregas et Como, qui perdent Assane Diao, alors qu’il reste quelques journées avant la fin de la saison en Serie A. Auteur de 8 buts depuis son arrivée, l’ancien joueur du Bétis est l’une des sensations du championnat italien, dont les performances tapent à l’œil des grands clubs en Europe, notamment de la Premier League.



Selon les dernières informations de la presse italienne, l’international sénégalais (2 sélections) sera forfait jusqu’à la fin de la saison avec Como. Le joueur de 19 ans s’est blessé grièvement à l’entrainement ce mercredi et s’est fracturé le cinquième métatarsien du pied droit. Une blessure qui va éloigner longtemps de la pelouse, puisqu’il va être opéré dans les heures à venir. Prompt rétablissement.