Série d’arrestation des militants de Pastef : YAW exige de l’Etat "l’arrêt" de ces agissements

La conférence des leaders de la coalition Yewi askan wi (Yaw) qui dit avoir constaté des persécutions et des arrestations tous azimuts dans les rangs du parti PASTEF-Les Patriotes, sur quasiment toute l'étendue du territoire, exige de l’Etat ces arrestations.



Dans un communiqué à PreessAfrik, Khalifa Sall et ses camarades dénoncent avec « véhémence cette stigmatisation » et cet « acharnement provocateur » sur les militants d'un parti membre, et exige « l'arrêt sans délai de ces agissements d'un autre âge ».



Ils appellent l'État, à travers les forces de défense et de sécurité, à faire « preuve de retenue », afin d'éviter tout risque d'embrasement qui serait « préjudiciable à la paix sociale ». Au même moment, l'APR de Macky Sall continue de dérouler tranquillement des activités similaires sous le prétexte d'une vente de cartes de membres.



La Coalition réaffirme le nécessaire respect des règles de la démocratie et des droits de l'opposition au Sénégal, et tient l'opinion nationale et internationale informée des « dérives continues » du pouvoir agonisant de Macky Sall, susceptibles de compromettre la stabilité du Sénégal.



Rappelons que les derniers cas d’arrestations en date s’est produit à Diourbel, samedi 4 février 2023, à l'encontre de militants qui s'adonnaient à une activité régulière de sensibilisation des jeunes, notamment les primo-votants, sur l'importance de s'inscrire sur le fichier électoral.