Série d’événements malheureux, accidents, foudres, noyades... plusieurs morts: qu'arrive-t-il au Sénégal ?

Depuis des mois, le Sénégal fait face à une série d’événements malheureux. Tout a commencé avec le regain d'accidents sur la route, et s’en suivent des morts, tués par la foudre, par les noyades. Laxisme ou négligence, des Sénégalais en débattent sur la toile.



Le récent cas d’événement malheureux date de mardi. Quatre (4) pêcheurs ont été portés disparus à Joal, une commune du Sénégal située au sud-est de Dakar avant que leurs corps sans vie ne soient repêchés après trois jours de recherches.



Avant cela, le chavirement d’une pirogue au large des Îles de la Madeleine lundi a fait quatre (4) morts selon le gouvernement, six (6) d’après des médias. Les rescapés, une trentaine de touristes, sénégalais et européens, qui ont passé la nuit sur l'archipel, ont été secourus par la Marine nationale en fin de matinée.



Les circonstances sont très confuses et les autorités restent évasives alors que les questions et les expressions d’indignation commencent à affluer sur les Réseaux sociaux. Le président Macky Sall a adressé ce mardi un message de condoléances aux familles des victimes, invitant les Sénégalais « à la plus grande prudence » et au « respect des normes de sécurité ».



Mais, est-ce suffisant ? Sur la toile, des Sénégalais en débattent pour essayer de comprendre et situer les responsabilités. D’où ce commentaire de Fary Ndaw, auteur de « L’Or noir du Sénégal ».