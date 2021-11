Série de braquages sur l'axe Mbour-Dakar: la gendarmerie déclenche une chasse à l'homme et abat un des assaillants

Les gendarmes-enquêteurs ont établi que c’est la même bande qui est à l’origine de la série de braquages notée sur l’axe Dakar-Mbour depuis dimanche soir. Sous la direction du général de la division Moussa Fall, les gendarmes ont ouvert une chasse à l’homme pour mettre la bande de malfaiteurs hors d’état de nuire. Un des assaillants a été tué alors que 9 membres du groupe ont été arrêtés.



Dans la nuit du dimanche à lundi dernier, une bande de malfaiteurs a attaqué les bureaux de la Crbc, armés de gourdins, de machettes et de fusils, ils ont neutralisé les personnes trouvées sur place avant de s’emparer de plus de 10 millions de Fcfa. Dans la même nuit, la maison du maire Jaxaay sise à Niakourap a été cambriolée, les bandits se sont enfuis avec la voiture du maire. Selon les révélations du quotidien « Libération », c’est la même bande qui a perpétré les mêmes séries de braquages sur l’axe Dakar-Mbour depuis quelques jours.



9 membres de la bande ont été cueillis à Khokoma dans une localité de Sindian. Une partie du butin volé à la base de la Crbc a pu être récupérée par les gendarmes. Traquée par les gendarmes jusqu’à Sandiara au niveau de l’usine Solane qui fabrique des batteries, des tirs furent échangés. Un des assaillants a été tué alors que les autres ont pris la fuite.



Les hommes en bleu ont connaissance de tous les noms des bandits en fuite et poursuivent la traque.