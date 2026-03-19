Série de nominations au sein de la Police nationale : grand chamboulement dans les commissariats du pays

Pour compter de la date de signature de la présente décision, les Cadres supérieurs de la Police nationale, dont les noms suivent, reçoivent les nominations ci-après:





Commissaire de Police Principal Daouda BODIAN, CCAP 606.837/Z, précédemment Commissaire de Guédiawaye, est nommé Commissaire spécial de Touba;



Commissaire de Police Principal Diègane SENE, CCAP 658.856/A, précédemment

Commissaire spécial de Touba, est nommé Commissaire central de Guédiawaye;



Commissaire de Police Principal Tafsir Mouhamed DIOP, CCAP 609.853/1, mis à la disposition de la Direction de la Sécurité publique, est nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Sédhiou;



Commissaire de Police Principal Ibrahima DIALLO, CCAP 658.844/A, précédemment en mission en République Centrafricaine (RCA), est nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kolda;



Commissaire de Police Principal Pathé GAYE, CCAP 671.591/C, précédemment Commissaire d'arrondissement de Guinaw Rails, est nommé Commissaire urbain de Bambey;



Commissaire de Police Principal El Hadji Aly GUEYE, CCAP 671.592/8, précédemment Commissaire d'arrondissement de Yeumbeul, est nommé Commissaire urbain de Mbacké;



Commissaire de Police Principal Bintou DOUMBIA, CCAP 671.582/A, précédemment Commissaire d'arrondissement de I'lle, est nommé Adjoint au Directeur du Comité Interministériel de Lutte contre la Drogue (CILD);



Commissaire de Police Aissatou FALL, CCAP 654.020/G, précédemment en mission en République Centrafricaine (RCA), est nommé Chef de la Division de la Police des Etrangers (DPE) à la Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyages (DPETV);



Commissaire de Police Khady FALL, CCAP 622.447/A, précédemment en mission en République Démocratique du Congo (RDC), est mis à la disposition de la Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Irrégulière (CILMI);



Commissaire de Police Lat Dior SALL, CCAP 692.303/H, précédemment Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kolda, est nommé Commissaire d'arrondissement de la Médina;



Commissaire de Police Ousmane SEYDI, CCAP 692.305/1 précédemment. Adjoint au Commissaire central de Thiès, est nommé Chef de la Brigade nationale de Lutte contre la Piraterie et la contrefaçon (BNLPC);



Commissaire de Police Alioune FALL, CCAP 692.296/Z, précédemment Commissaire urbain de Mbacké, est nommé Commissaire d'arrondissement de Pikine;



Commissaire de Police Moussa FALL, CCAP 671.634/C, précédemment Commissaire du 1er arrondissement de Thiès, est nommé commissaire d’arrondissement de l’Unité 15 des Parcelles Assainies





Commissaire de Police Principal Ibrahima DIALLO, CCAP 658.844/A, précédemment en mission en République Centrafricaine (RCA), est nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kolda;



Commissaire de Police Principal Pathé GAYE, CCAP 671.591/C, précédemment Commissaire d'arrondissement de Guinaw Rails, est nommé Commissaire urbain de Bambey;



Commissaire de Police Principal El Hadji Aly GUEYE, CCAP 671.592/B, précédemment Commissaire d'arrondissement de Yeumbeul, est nommé Commissaire urbain de Mbacké;



Commissaire de Police Principal Bintou DOUMBIA, CCAP 671.582/A, précédemment Commissaire d'arrondissement de I'lle, est nommé Adjoint au Directeur du Comité Interministériel de Lutte contre la Drogue (CILD);



Commissaire de Police Aissatou FALL, CCAP 654.020/G, précédemment en mission en République Centrafricaine (RCA), est nommé Chef de la Division de la Police des Etrangers (DPE) à la Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyages (DPETV);



Commissaire de Police Khady FALL, CCAP 622.447/A, précédemment en mission en République Démocratique du Congo (RDC), est mis à la disposition de la Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Irrégulière (CILMI);



Commissaire de Police Lat Dior SALL, CCAP 692.303/H, précédemment Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kolda, est nommé Commissaire d'arrondissement de la Médina;



Commissaire de Police Ousmane SEYDI, CCAP 692.305/I précédemment Adjoint au Commissaire central de Thiès, est nommé Chef de la Brigade nationale de Lutte contre la Piraterie et la contrefaçon (BNLPC);



Commissaire de Police Alioune FALL, CCAP 692.296/Z, précédemment Commissaire urbain de Mbacké, est nommé Commissaire d'arrondissement de Pikine;



Commissaire de Police Moussa FALL, CCAP 671.634/C, précédemment Commissaire du 1er arrondissement de Thiès, est nommé Commissaire d'arrondissement de l'Unité 15 des Parcelles Assainies;



Commissaire de Police Omar Boun Katab GUEYE, CCAP 692.299/C, précédemment Chef du Service Régional des Renseignements généraux de Fatick, est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Sédhiou;



Commissaire de Police Chérif Malamine MASSALY, CCAP 692.326/H, précédemment Adjoint au Commissaire central de Rufisque, est nommé Commissaire d'arrondissement de l'Ile à Saint-Louis;



Commissaire de Police Senghane NDIAYE, CCAP 692.372/A, précédemment Commissaire d'arrondissement de Pikine, est nommé Commissaire d'arrondissement de Malika;



Commissaire de Police Cheikh Sidy Anta TOURE, CCAP 671.671/2, précédemment Chef de la Division de la Police des Etrangers (DPE) à la Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyages (DPETV), est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Louga;



Commissaire de Police Daouda DIOUF, CCAP 706.545/G, précédemment Chef du Service régional des Renseignements généraux de Louga, est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Fatick;



Commissaire de Police Alexandre Dénango SARRE, CCAP 706.562/C, précédemment Commissaire d'arrondissement de l'Unité 15 des Parcelles Assainies, est nommé Commissaire d'arrondissement de Yeumbeul;



Commissaire de Police Chérif Mamadou Abib DIALLO, CCAP 716.316/D, précédemment Chef de la Brigade nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLPC), est nommé Adjoint au Commissaire central de Guédiawaye, Chef de la Sûreté urbaine;



Commissaire de Police Pape Adama NDONG, CCAP 716.405/C, précédemment en service à la Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF), est nommé Conseiller technique en digitalisation au Cabinet du Directeur général de la Police nationale; régional des Renseignements généraux (SRRG) de Fatick;



- Commissaire de Police Alexandre Dénango SARRE, CCAP 706.562/C, précédemment Commissaire d'arrondissement de l'Unité 15 des Parcelles Assainies, est nommé Commissaire d'arrondissement de Yeumbeul;



- Commissaire de Police Chérif Mamadou Abib DIALLO, CCAP 716.316/D, précédemment Chef de la Brigade nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLPC), est nommé Adjoint au Commissaire central de Guédiawaye, Chef de la Sûreté urbaine;



Commissaire de Police Pape Adama NDONG, CCAP 716.405/C, précédemment en service à la Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF), est nommé Conseiller technique en digitalisation au Cabinet du Directeur général de la Police nationale;



-Commissaire de Police Balla BA, CCAP 739.240/0, précédemment en service à la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar (S.U), est nommé Commissaire du 1 arrondissement de Thiès;



- Commissaire de Police Lamine CISSE, CCAP 739.242/M, précédemment au poste au Service régional des Renseignements généraux de Dakar, est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Matam;



Commissaire de Police Masse SENE, CCAP 602.953/A précédemment Adjoint au Commissaire central de Kaolack, est nommé Commissaire d'arrondissement de Guinaw Rails;



- Commissaire de Police Souleymane FAYE, CCAP 614.643/D, est nommé Commandant du corps urbain du Commissariat central de Thiès;



- Commissaire de Police Chimère BA, CCAP 616.506/Z, est nommé Chef de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Thiès;



-Commissaire de Police Papa Sombel DIOUF, CCAP 623.021/H, précédemment Adjoint au Chef de la Division du Contre-Espionnage, est nommé Chef du Service régional des renseignements généraux (SRRG) de Kolda;



- Commissaire de Police Abdoulaye NGOM, CCAP 739.271/3, est nommé Adjoint au Commissaire central de Kaolack, Chef de la Sûreté urbaine;



Commissaire de Police Bakary GNINGUE, CCAP 739.271/Q, est nommé Adjoint au Commissaire central de Mbour, Chef de la Sûreté urbaine;



- Commissaire de Police Dame WADE, CCAP 739.307/C, est affecté à la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar;



- Commissaire de Police Daour NDOYE, CCAP 739.812/B, est nommé Adjoint au

Commissaire central de Rufisque, Chef de la Sûreté urbaine;

