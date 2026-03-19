Diamaguène Sicap Mbao : Saisie de 4 kg de chanvre indien et arrestation d'un conducteur de « Thiak-Thiak »

Les éléments du poste de police de Diamaguène Sicap Mbao ont réussi un important coup de filet en interceptant un conducteur de moto-taxi en possession de quatre kilogrammes de chanvre indien. L'individu, domicilié à Yeumbeul, a été appréhendé à l'entrée de Sicap Mbao lors d'une opération de contrôle de routine initialement dédiée au port du casque.



L'interpellation a fait suite à une « manœuvre suspecte » de deux individus sur une motocyclette de marque Jakarta qui, à la vue du check-point, ont tenté de prendre la fuite par un changement brusque de direction. Après une course-poursuite, les policiers ont réussi à immobiliser l'un des suspects, tandis que son acolyte parvenait à s'échapper. La fouille d'une valise bleue abandonnée sur place a révélé la présence de quatre blocs de drogue, soigneusement conditionnés.



Lors de son interrogatoire, le mis en cause a tenté de se dédouaner en affirmant que la marchandise illicite appartenait au fugitif. Les autorités ont annoncé que les « investigations se poursuivent activement » pour retrouver le second suspect. Dans un communiqué, la police a réitéré sa mobilisation pour la sécurité des populations, tout en invitant les citoyens à utiliser le numéro vert gratuit pour tout signalement utile.

