Korité 2026 : La prière de l’Aïd Al-Fitr fixée à 9h30 à la Mosquée Oumarienne

La communauté oumarienne célébrera l’Aïd Al-Fitr (Korité) ce vendredi 20 mars 2026. La cellule de communication de AHBAB et de la RABITA informe les fidèles que Thierno Madani Mountaga Tall, Khalife de Thierno Mountaga Tall, effectuera la prière à la Mosquée Oumarienne à partir de 9h30. L’office religieux sera dirigé par l'Imam Thierno Saïdou Mountaga Tall.



À l’occasion de cette fête marquant la fin du mois de Ramadan, le Khalife a formulé des prières pour que le Tout-Puissant daigne « accepter notre jeûne, nos prières et nos actes de dévotion ». Il a également exprimé ses vœux de paix et de prospérité pour l'ensemble de la nation, invoquant la miséricorde divine pour « renforcer l’unité entre les croyants ».



Ce rendez-vous spirituel annuel à la Mosquée Oumarienne demeure un moment fort pour la communauté, alliant ferveur religieuse et messages de cohésion sociale. Le Khalife, en sa qualité de serviteur de la Communauté Oumarienne, a conclu son message en souhaitant un « Eid Mubarak à toutes et à tous », implorant la santé et la stabilité pour le pays.

