Fin du ramadan : La CONACOC annonce la célébration de l’Aïd-El-Fitr ce samedi 21 mars 2026

La Commission Nationale de concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC) s'est réunie pour scruter la lune ce Jour 19 mars 2026 à la RTS.



Selon Imam El Hadji Oumar Diène, président de la Commission après avoir recueilli toutes les Informations venant des 485 représentants qui sont dans les différentes localités du pays. Et en accord avec toutes les familles religieuses et tous les Imams des 14 régions et 46 départements, il résulte que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du territoire.



Par conséquent, la CONACOC annonce la célébration de la fête de Korité le samedi 21 mars 2026, marquant le premier jour du mois Lunaire de: CHAWWAL ou KOORI. L’Aïd-el-Fitr sera célébrée le samedi 21 mars 2026.

