Série de vols à l’Université de Dakar : la police met la main sur un suspect

Le Commissariat d’arrondissement du Point E a procédé samedi à l’interpellation d’un individu soupçonné d’être à l’origine d’une série de vols d’ordinateurs portables au sein de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Les faits se sont déroulés dans les salles de lecture de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) ainsi qu’à la Bibliothèque universitaire (BU), où six étudiants ont déclaré avoir été victimes du même mode opératoire.



Selon les éléments de l’enquête, ouverte à la suite de plusieurs plaintes déposées par les victimes, le suspect ciblait des étudiants dans les espaces d’étude. Il gagnait leur confiance, puis profitait d’un moment d’inattention pour s’emparer discrètement de leurs ordinateurs portables avant de quitter les lieux sans attirer l’attention.



Une réquisition judiciaire adressée à l’administration de l’UCAD a permis d’identifier formellement le suspect, conduisant à la mise en place d’un dispositif de surveillance ayant facilité son arrestation.



Lors de son audition, l’individu a reconnu les faits et a expliqué revendre les ordinateurs volés via sa page Facebook. Les enquêteurs ont pu retrouver quatre appareils dans les quartiers de Colobane et Keur Massar.



Deux personnes soupçonnées d’avoir acheté ces ordinateurs en connaissance de cause ont également été interpellées et placées en garde à vue pour recel.