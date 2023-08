Série de vols de bétail à Thiès: un vendeur de "forokh thiaya" arrêté

La Brigade de Recherches (BR) de Thiès a mis fin aux agissements du voleur de bétail le plus recherché de la région, il s’agit de I.S alias Babayel. Après une longue traque, le mis en cause a été capturé ainsi que son complice M.B, vendeur de « forokh thiaya (viande cuite)».



Depuis plusieurs mois, I.S alias Babayel perpétrait des vols de bétails chez les éleveurs de la région de Thiès. Les plaintes et les complaintes s'étaient multipliées, poussant les forces de l'ordre à agir. C'est ainsi que la Brigade de Recherches (BR) de Thiès a pris les choses en main.



Suite à des renseignements précis sur un débarquement de moutons volés, les gendarmes ont réussi à localiser le vendeur de « frokh thiaya » M.B au quartier Hersent. Celui-ci était sur le point d'abattre clandestinement sept (7) mouton, confie Rewmi Quotidien.



L'arrestation de M.B a ensuite permis de remonter la piste jusqu'à I.S alias Babayel. Il sera lui aussi appréhendé. Selon des sources proches du parquet, le duo a été déféré pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec véhicule, recel et abattage clandestin ».