Série noire ce Week-end – Louga : Un véhicule 4 X 4 écrase trois personnes

Le démarrage de la campagne électorale a coïncidé avec une série d’accidents. Après le choc très grave qui a eu lieu à Sicap Amité à Dakar faisant 7 morts, tous d’une même famille et des proches, trois autres personnes ont perdu la vie sur les routes. Elles étaient à bord des deux motos Jakarta. Le choc a eu lieu dans la région de Louga à hauteur du village de Massaer Teugue. Elles ont été écrasées par un véhicule de type 4X4.



En effet, deux motos Jakarta en provenance de Saint-Louis ralliant Louga et qui convoyaient 4 passagers sont entrées en collusion. Alors que les victimes tentaient de se relever pour se mettre hors de danger, elles ont été surprises et écrasées par un véhicule 4X4 qui roulait dans le sens inverse. Le quatrième passager, grièvement blessé, a été évacué au dispensaire de Sakal.



Quant au chauffeur du véhicule, il a été mis aux arrêtés pour homicide involontaire par les hommes en bleu.