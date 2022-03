Serigne Assane Mbacké rejoint Ousmane Sonko après avoir démissionné du Pds

Serigne Assane Mbacké, responsable politique à Touba ayant démissionné du Parti démocratique sénégalais (Pds) après 22 ans de compagnonnage, le 22 mars dernier, a trouvé refuge. Il a rejoint le parti Pastef/Les Patriotes d’Ousmane Sonko, dimanche. Il ne s’est limité à cela. L’ancien compagnon de Me Abdoulaye Wade a mis en place un mouvement dénommé : « Mouvement Appel 221 pour une jeunesse patriotes ».



Face à la presse, Serigne Assane Mbacké a informé que sa décision de rejoindre le Pastef « était une demande sociale du Sénégal et de la diaspora. Nous sommes convaincus que l’heure a sonné pour nous de donner plus de dynamisme à notre combat pour un Sénégal meilleur, libéré des jougs qui l’empêchent de décoller ».



Devant le Coordonnateur de Pastef/ Touba, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, Serigne Asssane Mbacké a tenu à faire savoir que son choix sur Ousmane Sonko n’est fortuite. « On pouvait aller rejoindre Macky Sall mais c’est parce que nous voulons mener un combat désintéressé pour le meilleur devenir de tous que nous avons finalement décidé d’accepter de répondre à l’appel du président Ousmane Sonko », a-t-il précisé.