Serigne Babacar Sy assume sa proximité avec Macky Sall : «Je remercie une fois encore Macky Sall pour… »

Le Khalife général des Tidianes n’est pas quelqu’un qui recule ou qui cache ses positions. Et il l’a une fois de plus démontré en réitérant son soutien au chef de l’Etat à qui il a adressé ses remerciements. : «Je remercie encore une fois le chef de l’Etat, El Hadj Macky Sall pour son action sur tout ce qui se fait dans le pays concernant la religion», a-t-il martelé.



Ne s’en arrêtant pas en si bon chemin, le Guide religieux renchérit : «C’est Dieu qui l’a porté à la station où il est. Et personne ne peut lui faire quitter cette station sauf une décision divine. C’est ce à quoi nous croyons. C’est Dieu qui l’a voulu ainsi. Et ici, chez El Hadj Malick, nous ne ferons rien contre cette volonté de Dieu. Au contraire, nous allons nous soumettre à cette volonté divine jusqu’à ce que Dieu décide d’autre chose».



Et, comme pour lever toute équivoque, Serigne Babacar Sy Mansour martèle dans les colonnes de Les Echos : «Après cela, tout ce qu’on entendra (à propos de sa sortie sur Macky Sall), qu’on le mette en balance avec notre propre conscience. Que ça soit Macky ou un autre, au moment où ce dernier accédait au pouvoir, Tivaouane avait déjà son pouvoir et la bénédiction divine».