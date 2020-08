Serigne Bass Abdou Khadre sur le Magal: "On ne va jamais faire des choses qui seront en contradiction avec les directives des autorités sanitaires"

Dans la perspective du Grand Magal de Touba, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a instruit de préparer activement l’événement. La déclaration a été faite ce mercredi par Serigne Basse Abdou Khadre Mbacké. Le porte-parole du Khalife Général des mourides s’exprimait au sortir d’un CRD à Diourbel. Il assure toutefois que des réaménagements seront apportés dans l’organisation en raison de la Covid-19.



«Nous sommes venus avec une délégation très réduite à cause de la pandémie pour participer au Comité régional de développement convoqué par le gouverneur de la région. Nous préparons activement le Grand Magal de Touba. L’événement religieux qui commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadimou Rassoul. Un jour qui représente beaucoup pour les talibé Mourides », a déclaré Serigne Basse Abdou Khadre Mbacké.



Poursuivant ses propos, le porte-parole du Khalife Général des mourides d’ajouter : « Nous avons reçu le ndigeul du Khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké de préparer activement le Grand Magal de Touba édition 2020, qui va se tenir dans un contexte particulier à cause de la pandémie du Covid-19. Nous savons très bien que nous vivons dans un pays qui a ses lois et règlements que nous devons respecter. On ne va jamais faire des choses qui seront en contradiction avec les directives données par les autorités sanitaires».



Toutefois, précise-t-il : « Plusieurs cérémonies vont se tenir autrement. Je peux même citer le colloque que nous organisons tous les quatre ans. Pour cette édition 2020, nous allons le faire par vidéo conférence. Nous appelons tous les talibé à suivre les recommandations des autorités sanitaires et religieuses pour que le Grand Magal puisse se tenir dans les conditions de sécurité sanitaires requises», livre Walf radio.