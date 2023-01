Serigne Bassirou Gueye met en cause la santé mentale du Capitaine Touré, un journaliste lui fait les mêmes remarques, il s'emporte

L'ancien Procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye a fait face à la presse ce jeudi pour exiger sur l'affaire Sweet Beauté, opposant Ousmane Sonko à la jeune masseuse Adji Sarr. Au cours de cet échange avec les journalistes, M. Gueye a évoqué le cas de l'ex-capitaine Seydina Oumar Touré, radié de la gendarmerie. Il a remis en question sa santé mentale, avant de se faire avoir par un journaliste.



En fait, Serigne Bassirou Gueye a laissé croire que Capitaine Touré, qui a mené des enquêtes dans cette affaire de viol présumé et de menace de mort, ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. "Vous avez du le remarquer, lors de ces sorties médiatiques, il disait aux journalistes de le relancer, car il ne se souvenait pas de certaines choses. Ses parents ont même douté de son état de santé mentale au point qu'on lui a envoyé un médecin pour le consulter. C'est le capitaine Touré qui a été radié de la gendarmerie parce qu'il a perdu la dignité. Comment Ousmane Sonko peut se fier à cette personne et l'utiliser comme preuve contre Serigne Bassirou Gueye qui a fait 24 ans de service. Ce n'est pas reconnaissant. C'est trop léger. Qu'il (Sonko) cherche un autre témoin", a dit M. Gueye, visiblement furieux.



Fait bizarre ! Serigne Bassirou Gueye a lui-même mélangé les pédales pendant sa conférence de presse. Tantôt, il confond les noms entre Capitaine Touré et Commandant Mbengue. Ou parfois il oublie certaines choses au point au point de se faire aider par les journalistes. Partant de ce constat, un confrère lui a posé la question de savoir finalement, c'est quoi la différence entre lui et le Capitale Touré? Serigne Bassirou s'énerve : "Vous aurez pu être plus respectueux et poli. Cela ne vous enlève pas votre casquette de journaliste. On peut se respecter", a-t-il lancé, énervé.